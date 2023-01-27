Курс валют у Кременчуці на 27 січня: де вигідніше купити чи продати долар, євро та злотий

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 352

Євро та злотий в Кременчуці за день в деяких банках трохи подорожчали, а курс долара не змінився

Напередодні вихідних днів гривня залишається стабільною і прогнози експертів щодо її курсу на найближчу перспективу оптимістичні.

Максимальний курс готівкового євро у касах банків Кременчука у порівнянні з вчорашнім днем зріс на 25 копійок, хоча у більшості банків курс не змінився. Злотий приймають на 10 копійок дорожче, ніж вчора, а продають по такому ж курсу. А курс долара США не змінився.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,40 грн. Вчора долар за максимальним курсом можна було здати за 40,33 грн.

Продають долар банки по 40,00 – 41,00 грн. Вчора долар у банках продавали по такому ж курсу.

Найвигідніше здавати долар сьогодні знову можна в Креди Агриколь Банку та Південному, де найвищий курс. А найкращий курс для купівлі долара сьогодні, як і увесь останній тиждень, заявлений в OTP Bank (40,00 грн за $1). Втім, валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу долара сьогодні, як і весь останній тиждень виставив ПУМБ (41,00 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають 40,69 грн.

Щодо курсу євро , то у банках Кременчука його сьогодні можна здати по 41,50 – 43,25 грн (вчора банки приймали євро за таким же курсом), а продають по 43,20 – 45,00 грн (мінімальний курс, за яким продавали євро у Кременчуці вчора був такий самий, а максимальний зріс на 25 копійок).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна в Аккордбанку та ПУМБ, де найвищий курс (43,25 грн), а найкращий курс продажу євро заявив А-банк (43,20 грн). Проте, готівки євро для вільного продажу у касах банку немає. Найвищий курс продажу євро (45,00 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти й значно дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку зранку євро продавали по 43,65 грн.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 9,10 грн. А продають злотий по 9,00 – 9,30 грн. За минулу добу курс купівлі злотого виріс на 10 копійок, а курс продажу не змінився.

Найвигідніше здати злотий можна в Креди Агриколь Банку (9,10 грн). Найдешевший курс продажу злотого виставив МТБ Банк (9,00 грн). Проте, злотого у вільному продажу там немає. У касах Полтава-банку злотий є і придбати його можна по курсу 9,20 грн.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 27.01.2023 року: