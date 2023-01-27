Полтавщина отримала розкладні ліжка з матрацами для вимушених переселенців

На Полтавщину надійшла чергова гуманітарна допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Область отримала 330 розкладних ліжок із матрацами для переселенців, які мешкають у місцях компактного проживання.
Раніше ми писали, що у Глобиному на Полтавщині реконструюють гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер