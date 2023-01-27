Полтавщина отримала розкладні ліжка з матрацами для вимушених переселенців

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 206

На Полтавщину надійшла чергова гуманітарна допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Область отримала 330 розкладних ліжок із матрацами для переселенців, які мешкають у місцях компактного проживання.

— Це перша частина вантажу, другу очікуємо найближчим часом, — наголосив Лунін.

Раніше ми писали, що у Глобиному на Полтавщині реконструюють гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб.