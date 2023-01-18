У Глобиному на Полтавщині реконструюють гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб

Вчора, 17 січня, під час робочої поїздки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна до Глобиного, з ним обговорювалося питання реконструкції двоповерхового гуртожитку, призначеного для розміщення внутрішньо переміщених осіб та людей, які потребують соціального житла.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
За його словами, площа кожної кімнати гуртожитку — близько 20 квадратних метрів. Гуртожиток буде обладнано душовими кабінами, а у двох секціях на кожному поверсі обладнають загальні кухні. В гуртожиток планується заселити 20 сімей.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер