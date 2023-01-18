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Кременчук, Полтавщина

У Глобиному на Полтавщині реконструюють гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 216

 

Гуртожиток розрахований на проживання 20 сімей

Вчора, 17 січня, під час робочої поїздки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна до Глобиного, з ним обговорювалося питання реконструкції двоповерхового гуртожитку, призначеного для розміщення внутрішньо переміщених осіб та людей, які потребують соціального житла.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

— У Глобинській громаді розпочали ремонтні роботи по реконструкції двоповерхового гуртожитку, який має чотири крила. Раніше він належав місцевому підприємству, проте договір оренди закінчився, і гуртожиток повернувся в користування місцевої влади. Роботи планується виконати протягом трьох місяців, — зазначив Олег Лєднік.

За його словами, площа кожної кімнати гуртожитку — близько 20 квадратних метрів. Гуртожиток буде обладнано душовими кабінами, а у двох секціях на кожному поверсі обладнають загальні кухні. В гуртожиток планується заселити 20 сімей.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Глобино гуртожиток ВПО переселенці реконструкція
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