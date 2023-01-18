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Метою V Форуму вільних народів пост-росії є припинення існування російської федерації, як держави

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 201

 

На Форумі європейцям роз’яснюватимуть, чому путін та його поплічники є не причиною, а наслідком проблем, корінь яких криється в самій авторитарній та імперській сутності росії

31 січня 2023 року в Брюсселі у будівлі Європейського парламенту відбудеться V Форум вільних народів пост-росії (ВНП).

Анонсована тема заходу: «Імперська росія: Завоювання, колонізація та геноцид. Перспективи деімперіалізації та деколонізації».

Метою V Форуму ВНП є ознайомлення депутатів Європарламенту, ЗМІ, лідерів громадської думки, дипломатів та політиків країн ЄС з перспективами деколонізації нинішньої російської федерації. Планується докладне роз'яснення, чому путін та його банда воєнних злочинців є не причиною, а наслідком проблем, корінь яких криється в самій авторитарній та імперській сутності росії.

- Російська федерація, як терористична держава, імперія, якою керують божевільні воєнні злочинці, і надалі буде створювати постійні загрози, дестабілізацію, гібридні атаки та війни для всіх своїх сусідів та інших країн, а також гнобити, поневолювати та репресувати власних громадян. Тому як екзистенційна загроза для всього людства єдина російська держава має припинити своє існування вже у 2023 році, – наголошують організатори V Форуму ВНП.

На форумі планується обговорити наступні теми:

  • перспективи створення вільних і незалежних держав на постросійському просторі, їхньої стабільності та процвітання;
  • необхідність допомоги та підтримки у звільненні корінних народів і регіонів від імперської кремлівської окупації;
  • потреба створення конкретних цільових планів підтримки та термінової допомоги у визволенні корінних народів і регіонів від кремлівської окупації з її репресіями та злочинами;
  • варіанти рішень і стратегій для найбільш контрольованого, конструктивного і ненасильницького демонтажу останньої імперії в Європі (і першої терористичної імперії у світі), що стане справжнім безпрограшним рішенням для всього вільного і цивілізованого світу.

Організатори V Форуму зазначають, що Заходу слід усвідомити, що, по суті, вся «загальноросійська» опозиція є не більше, ніж окремою фалангою імперського кремля. Більшість їх організацій і кадрів (так звані «хороші росіяни») є лише агентами впливу кремля, завданням яких є створення запасного аеродрому для поновлення терористичного режиму та збереження влади воєнних злочинців.

- Ці псевдоопозиціонери та псевдоліберали не мають права представляти народи та регіони нинішньої російської федерації, оскільки вони, по суті, є такими ж імперіалістами, як і путін (вони просто хочуть змінити прізвище царя), – йдеться у пресрелізі V Форуму вільних народів пост-росії.

На ІV Форумі вільних народів пост-росії, який відбувся на початку грудня 2022 року, представники національно-визвольного руху народів російської федерації підписали «Меморандум про розпуск рф».

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Росія Європарламент терористи Путін загроза
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