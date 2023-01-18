Метою V Форуму вільних народів пост-росії є припинення існування російської федерації, як держави

На Форумі європейцям роз’яснюватимуть, чому путін та його поплічники є не причиною, а наслідком проблем, корінь яких криється в самій авторитарній та імперській сутності росії
31 січня 2023 року в Брюсселі у будівлі Європейського парламенту відбудеться V Форум вільних народів пост-росії (ВНП).
Анонсована тема заходу: «Імперська росія: Завоювання, колонізація та геноцид. Перспективи деімперіалізації та деколонізації».
Метою V Форуму ВНП є ознайомлення депутатів Європарламенту, ЗМІ, лідерів громадської думки, дипломатів та політиків країн ЄС з перспективами деколонізації нинішньої російської федерації. Планується докладне роз'яснення, чому путін та його банда воєнних злочинців є не причиною, а наслідком проблем, корінь яких криється в самій авторитарній та імперській сутності росії.
На форумі планується обговорити наступні теми:
Організатори V Форуму зазначають, що Заходу слід усвідомити, що, по суті, вся «загальноросійська» опозиція є не більше, ніж окремою фалангою імперського кремля. Більшість їх організацій і кадрів (так звані «хороші росіяни») є лише агентами впливу кремля, завданням яких є створення запасного аеродрому для поновлення терористичного режиму та збереження влади воєнних злочинців.
На ІV Форумі вільних народів пост-росії, який відбувся на початку грудня 2022 року, представники національно-визвольного руху народів російської федерації підписали «Меморандум про розпуск рф».
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер