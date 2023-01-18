«Академія майбутнього» запрошує на зліт юних науковців, техніків та винахідників

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» проводить міський заочний зліт юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів. Про це повідомляє мерія.
До участі у ньому запрошують учнів закладів освіти, вихованці закладів позашкільної освіти, клубів і гуртків за місцем проживання, які на момент проведення заходу не досягли 18 років.
Зліт має на меті підтримку та розвиток науково-технічного винахідництва і раціоналізаторства серед учнівської молоді, виявлення кращого досвіду науково-практичної та експериментальної діяльності учнівської молоді.
Програма заочного зльоту передбачає відеозахист науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок у секціях:
Подати роботи на електронну пошту skravcenko300@gmail.com можна до 25 січня.
Умови участі ТУТ. Телефони для довідок: 0968477392, 0975649201.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер