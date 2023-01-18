«Академія майбутнього» запрошує на зліт юних науковців, техніків та винахідників

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Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» проводить міський заочний зліт юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів. Про це повідомляє мерія.

До участі у ньому запрошують учнів закладів освіти, вихованці закладів позашкільної освіти, клубів і гуртків за місцем проживання, які на момент проведення заходу не досягли 18 років.

Зліт має на меті підтримку та розвиток науково-технічного винахідництва і раціоналізаторства серед учнівської молоді, виявлення кращого досвіду науково-практичної та експериментальної діяльності учнівської молоді.

Програма заочного зльоту передбачає відеозахист науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок у секціях:

Матеріалознавство, новітні матеріали, технології та обладнання у промисловості і сільському господарстві;

Транспортні системи та обладнання. Авіація і космонавтика;

Інформаційні та комунікаційні технології;

Охорона навколишнього середовища та енергозбереження;

Науково-дослідницька, експериментальна та конструкторська діяльність у машинобудуванні.

Подати роботи на електронну пошту skravcenko300@gmail.com можна до 25 січня.

Умови участі ТУТ. Телефони для довідок: 0968477392, 0975649201.