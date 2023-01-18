Якою буде погода у Кременчуці 19 січня

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Вдень буде хмарно та тепло, а ввечері — дощ

У четвер, 19 січня, у Кременчуці буде хмарно та тепло. Вдень температура повітря становитиме від +10 до +11 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +7 градусів. Увечері очікується дощ.

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 18 січня у Полтавській області очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Це означає перший рівень небезпечності — жовтий.