Через Кременчуцький ЦНАП можна оформити направлення для отримання реабілітаційних послуг

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Послугу можна замовити з 23 січня

З 23 січня через Кременчуцький ЦНАП можна оформити направлення для отримання реабілітаційних послуг в державних реабілітаційних закладах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики та комунальних реабілітаційних закладах (послуга 58/59-75).

Отримувачі послуги:

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

діти до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

особи визначені в абзацах шостому і сьомому статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Звернутися до ЦНАП можна особисто, через законного представника або через уповноважену особу за пред’явленням документів, що посвідчують особу, та підтверджують повноваження.

З переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням.

Для оформлення направлення для отримання реабілітаційних послуг до Кременчуцького ЦНАПу можуть звернутися громадяни, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади, а також ті, хто на період дії воєнного стану знайшов тимчасовий прихисток у нашому місті.