З 23 січня через Кременчуцький ЦНАП можна оформити направлення для отримання реабілітаційних послуг в державних реабілітаційних закладах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики та комунальних реабілітаційних закладах (послуга 58/59-75).
Отримувачі послуги:
Звернутися до ЦНАП можна особисто, через законного представника або через уповноважену особу за пред’явленням документів, що посвідчують особу, та підтверджують повноваження.
З переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням.
Для оформлення направлення для отримання реабілітаційних послуг до Кременчуцького ЦНАПу можуть звернутися громадяни, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади, а також ті, хто на період дії воєнного стану знайшов тимчасовий прихисток у нашому місті.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер