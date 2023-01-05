Дружина військового та волонтерка Альона Лісняк потребує допомоги в боротьбі з раком

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 268

Кременчужанка Альона Лісняк потребує допомоги у боротьбі з раком. У дружини військового, мами двох дітей стався рецидив

— Завжди важко просити, тим паче у такий час. Але я дуже сподіваюся на вашу чуйність. Близька мені людина, сестричка @pro_ku_ror потребує вашої підтримки. У 2020 році Альоні діагностували онкозахворювання — карциному шийки матки. З цього приводу була зроблена операція пангістероваріумектомія. Вона пройшла 4 курси хімієтерапії та досягла ремісії. Але нещодавно Альона відчула себе зле і її відправили на КТ, де ми дізналися, що стався рецидив. Наразі це метастази в плеврі, канцероматоз легень, надключична, заочеревинна та медіастинальна лімфаденопатія. Альонка мама двох діток, дружина бійця АТО, волонтер. Дуже багато зробила для наших воїнів. Час допомогти їй. Вірю в те, що з вашою допомогою ми впораємося, — написала подруга.

Реквізити для допомоги:

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