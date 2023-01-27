На Полтавщині знайти зниклого дідуся поліції допомогли камери спостереження та соцмережі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 100

Небайдужа громадянка побачила зниклого старенького у крамниці і подзвонила у поліцію

На Полтавщині поліція швидко розшукала зниклого дідуся – стали у пригоді система відеонагляду та соцмережі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Нагадаємо, що у Полтавському районі 25 січня зник 80-річний мешканець села Новоселівка Борис Слуцький. Про це до відділу №2 Полтавського районного управління поліції повідомили його родичі. На щастя, вже ввечері того ж дня чоловіка знайшли в одному із сусідніх сіл району та допомогли повернутися додому.

Як з’ясувалося, поліцейським карного розшуку відділу №2 допомогла інформація з камер відеоспостереження «Безпечне місто» – правоохоронці визначили маршрут руху Бориса Михайловича. А встановити точне місце його перебування вдалося завдяки новині про безвісти зниклого, викладеній у Facebook на сторінках поліції Полтавської області та добровольчого пошуково-рятувального загону «Мілена».

Ольга Волошина, оперативна працівниця територіального підрозділу поліції, розповіла:

- Як тільки до нас звернулися рідні зниклого, ми негайно організували збір інформації та пошукові заходи, залучивши працівників районного відділу поліції та добровольців «Мілени». Завдяки системі відеонагляду з’ясували, що чоловік дістався Південного вокзалу у Полтаві, сів на електричку та вийшов на станції Божкове.

Ще не встигли правоохоронці вирушити до місця призначення, як їм зателефонувала мешканка Божкового. Жінка повідомила, що у крамниці звернула увагу на чоловіка, схожого за описом на зниклого безвісти.

Ольга Волошина зазначила:

- Заявниця в особі чоловіка не помилилася. Жінка нам пояснила, що бачила фото зниклого та читала пост про нього у Facebook.

За названою адресою прибули працівники сектору реагування патрульної поліції. Пересвідчившись у відсутності загроз для життя та здоров'я Бориса Михайловича, інспектори допомогли йому безпечно повернутися додому.