На Полтавщині знайти зниклого дідуся поліції допомогли камери спостереження та соцмережі

На Полтавщині поліція швидко розшукала зниклого дідуся – стали у пригоді система відеонагляду та соцмережі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Нагадаємо, що у Полтавському районі 25 січня зник 80-річний мешканець села Новоселівка Борис Слуцький. Про це до відділу №2 Полтавського районного управління поліції повідомили його родичі. На щастя, вже ввечері того ж дня чоловіка знайшли в одному із сусідніх сіл району та допомогли повернутися додому.
Як з’ясувалося, поліцейським карного розшуку відділу №2 допомогла інформація з камер відеоспостереження «Безпечне місто» – правоохоронці визначили маршрут руху Бориса Михайловича. А встановити точне місце його перебування вдалося завдяки новині про безвісти зниклого, викладеній у Facebook на сторінках поліції Полтавської області та добровольчого пошуково-рятувального загону «Мілена».
Ольга Волошина, оперативна працівниця територіального підрозділу поліції, розповіла:
Ще не встигли правоохоронці вирушити до місця призначення, як їм зателефонувала мешканка Божкового. Жінка повідомила, що у крамниці звернула увагу на чоловіка, схожого за описом на зниклого безвісти.
Ольга Волошина зазначила:
За названою адресою прибули працівники сектору реагування патрульної поліції. Пересвідчившись у відсутності загроз для життя та здоров'я Бориса Михайловича, інспектори допомогли йому безпечно повернутися додому.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер