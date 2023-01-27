Даценко розповів, як минула доба на Кременчуччині

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Без пожеж, але з домашнім насиллям та п'янством

Минулої доби не відбулося резонансних надзвичайних подій. Про це під час вранішнього брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Полтавської районної військової адміністрації.

Так, учора вдень, у районі будинку №27 на вул. Тараса Бульби, рятувальники 14 ДПРЧ знімали кота з дерева, а ввечері, бійці 15 ДПРЧ виїздили до с. Чечелеве, де у господарчій будівлі на вул. Соснова, 36 відбулося коротке замикання без послідуючого горіння.

За минулу добу працівники Національної поліції:

зафіксували 7 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння;

склали 7 адмінпротоколів за домашнє насильство;

склали 4 адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

А ще поліціянти затримали 1 особу за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Раніше ми писали, що у Дмитрівці жінка нанесла співмешканцю ножове поранення.