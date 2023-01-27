Даценко розповів, як минула доба на Кременчуччині

Минулої доби не відбулося резонансних надзвичайних подій. Про це під час вранішнього брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Полтавської районної військової адміністрації.
Так, учора вдень, у районі будинку №27 на вул. Тараса Бульби, рятувальники 14 ДПРЧ знімали кота з дерева, а ввечері, бійці 15 ДПРЧ виїздили до с. Чечелеве, де у господарчій будівлі на вул. Соснова, 36 відбулося коротке замикання без послідуючого горіння.
За минулу добу працівники Національної поліції:
А ще поліціянти затримали 1 особу за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
Раніше ми писали, що у Дмитрівці жінка нанесла співмешканцю ножове поранення.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер