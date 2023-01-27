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Кременчук, Спорт, Кременчук

ХК «Кременчук» повернув воротаря і здійснив обмін з «Берсерками»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 148

 

Команди обмінялися гравцями 

За чотири дні до закриття трансферного вікна прописний фаворит сезону «Кременчук» поповнив лави трьома новими хокеїстами. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України. 

Зокрема після майже річної паузи у виступах повертається в кременчуцьку команду 24-річний голкіпер Микита Гордюшин. Микита – вихованець донецького хокею. В провідному дивізіоні чемпіонату України він почав виступати з сезону-2017/2018, коли грав за броварських «Вовків». З осені 2018-го і до 24 лютого 2022-го Гордюшин представляв «Кременчук», став з клубом чемпіоном України-2020, двічі вигравав бронзові й одного разу срібні нагороди. Загалом у національних першостях Микита відіграв 94 матчі. У 2019-му Гордюшин отримував виклики з лав національної збірної України та навіть провів два матчі в олімпійській кваліфікації до Пекіна-2022.

 

Ще два новачки «Кременчука» є частиною обміну з «Харківськими Берсерками». Команда Олександра Савицького поповнила лави провідними оборонцем і нападником слобожанців – відповідно 25-річним Філіпом Матвієнком і 21-річним Євгеном Абаджяном. Вони до кінця сезону виступатимуть за колектив з Полтавщини на правах оренди.

Матвієнко – вихованець харківського хокею. На дорослому рівні він, починаючи з сезону-2014/2015, виступав в основному за команди рідного міста – «Витязь», «Динамо», «Берсерки». Окрім того, в сезоні-2017/2018 Філіп став чемпіоном України в складі «Донбасу», а у 2019-му виграв срібні нагороди як гравець херсонського «Дніпра». Загалом у чемпіонатах України Матвієнко зіграв 173 матчі, у яких закинув 20 шайб і віддав 44 передачі (у сезоні-2022/2023 за «Берсерків» – 16 матчів, 3 голи + 7 передач).

 

Абаджян теж народився в Харкові, є вихованцем місцевої СДЮСШОР, але з юних років тренувався і виступав за «Галицьких Левів» з Новояворівська. За команду з Львівщини Євген у сезоні-2017/2018 почав виступати на дорослому рівні. Надалі в кар’єрі Абаджяна були херсонський «Дніпро», харківське «Динамо», київські «Крижані Вовки» і «Берсерки». У 16 матчах поточного сезону Євген закинув за харків’ян 13 шайб (віддав 4 передачі) і є після Віталія Ляльки, Руслана Ромащенка і Віктора Захарова четвертим найкращим снайпером поточного сезону. Загалом у чемпіонатах України Абаджян провів 123 матчі, у яких закинув 35 шайб і віддав 25 результативних передач.

 

У зворотному напрямі з «Кременчука» в «Харківські Берсерки» на правах оренди відправляються три молодих хокеїсти – нападники Расім Абдуллаєв, Руслан Єфімочкін і Тарас Карнаух.

20-річний Абдуллаєв – вихованець харківської СДЮСШОР, який у сезоні-2019/2020 дебютував на дорослому рівні за харківське «Динамо» (35 матчів, 1 асист), а потім перебрався до «Кременчука». В нинішньому сезоні за команду Савицького Расім зіграв 16 матчів, у яких віддав 4 передачі.

 

23-річний Єфімочкін – вихованець донецького хокею, він перебуває в системі «Кременчука» з сезону-2017/2018 (з перервою у виступах у 2020-2021 роках). З командою Руслан здобував срібло і бронзу національних чемпіонатів, а загалом провів в елітному дивізіоні чемпіонатів України 83 матчі, у яких закинув 13 шайб і віддав 2 асисти (9 матчів, 3+1 – у поточному сезоні).

 

20-річний Карнаух – вихованець «Кременчука». За дорослу команду він дебютував у поточному сезоні й брав участь у трьох стартових поєдинках чемпіонату.

 

Дебютувати за нові команди в нинішньому чемпіонаті перелічені новачки зможуть у суботу, 28 січня, коли «Кременчук» і «Берсерки» зійдуться на льоду кременчуцького «Айсберга» в очному матчі. Початок – 18.00.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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