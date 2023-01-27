ХК «Кременчук» повернув воротаря і здійснив обмін з «Берсерками»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 148

За чотири дні до закриття трансферного вікна прописний фаворит сезону «Кременчук» поповнив лави трьома новими хокеїстами. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Зокрема після майже річної паузи у виступах повертається в кременчуцьку команду 24-річний голкіпер Микита Гордюшин. Микита – вихованець донецького хокею. В провідному дивізіоні чемпіонату України він почав виступати з сезону-2017/2018, коли грав за броварських «Вовків». З осені 2018-го і до 24 лютого 2022-го Гордюшин представляв «Кременчук», став з клубом чемпіоном України-2020, двічі вигравав бронзові й одного разу срібні нагороди. Загалом у національних першостях Микита відіграв 94 матчі. У 2019-му Гордюшин отримував виклики з лав національної збірної України та навіть провів два матчі в олімпійській кваліфікації до Пекіна-2022.

Ще два новачки «Кременчука» є частиною обміну з «Харківськими Берсерками». Команда Олександра Савицького поповнила лави провідними оборонцем і нападником слобожанців – відповідно 25-річним Філіпом Матвієнком і 21-річним Євгеном Абаджяном. Вони до кінця сезону виступатимуть за колектив з Полтавщини на правах оренди.

Матвієнко – вихованець харківського хокею. На дорослому рівні він, починаючи з сезону-2014/2015, виступав в основному за команди рідного міста – «Витязь», «Динамо», «Берсерки». Окрім того, в сезоні-2017/2018 Філіп став чемпіоном України в складі «Донбасу», а у 2019-му виграв срібні нагороди як гравець херсонського «Дніпра». Загалом у чемпіонатах України Матвієнко зіграв 173 матчі, у яких закинув 20 шайб і віддав 44 передачі (у сезоні-2022/2023 за «Берсерків» – 16 матчів, 3 голи + 7 передач).

Абаджян теж народився в Харкові, є вихованцем місцевої СДЮСШОР, але з юних років тренувався і виступав за «Галицьких Левів» з Новояворівська. За команду з Львівщини Євген у сезоні-2017/2018 почав виступати на дорослому рівні. Надалі в кар’єрі Абаджяна були херсонський «Дніпро», харківське «Динамо», київські «Крижані Вовки» і «Берсерки». У 16 матчах поточного сезону Євген закинув за харків’ян 13 шайб (віддав 4 передачі) і є після Віталія Ляльки, Руслана Ромащенка і Віктора Захарова четвертим найкращим снайпером поточного сезону. Загалом у чемпіонатах України Абаджян провів 123 матчі, у яких закинув 35 шайб і віддав 25 результативних передач.

У зворотному напрямі з «Кременчука» в «Харківські Берсерки» на правах оренди відправляються три молодих хокеїсти – нападники Расім Абдуллаєв, Руслан Єфімочкін і Тарас Карнаух.

20-річний Абдуллаєв – вихованець харківської СДЮСШОР, який у сезоні-2019/2020 дебютував на дорослому рівні за харківське «Динамо» (35 матчів, 1 асист), а потім перебрався до «Кременчука». В нинішньому сезоні за команду Савицького Расім зіграв 16 матчів, у яких віддав 4 передачі.

23-річний Єфімочкін – вихованець донецького хокею, він перебуває в системі «Кременчука» з сезону-2017/2018 (з перервою у виступах у 2020-2021 роках). З командою Руслан здобував срібло і бронзу національних чемпіонатів, а загалом провів в елітному дивізіоні чемпіонатів України 83 матчі, у яких закинув 13 шайб і віддав 2 асисти (9 матчів, 3+1 – у поточному сезоні).

20-річний Карнаух – вихованець «Кременчука». За дорослу команду він дебютував у поточному сезоні й брав участь у трьох стартових поєдинках чемпіонату.

Дебютувати за нові команди в нинішньому чемпіонаті перелічені новачки зможуть у суботу, 28 січня, коли «Кременчук» і «Берсерки» зійдуться на льоду кременчуцького «Айсберга» в очному матчі. Початок – 18.00.