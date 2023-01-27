Кому та чому цього року не призначать пенсію і що можна зробити, щоб її отримувати

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 419

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 1 січня 2023 року кількість років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії за віком збільшилась ще на рік. Якщо людині в цьому році виповнюється 60 років, але в неї немає 30 років страхового стажу, то пенсію їй не призначать.

Минулого року для призначення пенсії за віком з 60 років було достатньо 29 років стажу, а в наступному році буде потрібно вже 31 рік. З кожним роком ця цифра зростатиме на 1 рік і з 2028 року пенсію у 60 років призначатимуть лише тим, хто матиме 35 років стажу. Далі підвищувати цю планку поки не планують. Якщо ж стажу недостатньо, то пенсію призначатимуть у 63 або у 65 років, в залежності від наявного стажу й року, в якому людина збирається вийти на пенсію.

- Громадяни 1963 року народження, які хочуть вийти на пенсію у віці 60 років, цього року повинні мати не менше 30 років страхового стажу, - заявив керівник Кременчуцького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Роман Ареп’єв.

Багато людей в Україні через різні причини працювали без офіційного оформлення. У воєнний час таких стало ще більше. Проте, вони мають можливість зарахувати собі страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію.

Люди можуть самостійно сплачувати пенсійні внески державі, тобто офіційно «купувати» собі страховий стаж і таким чином в майбутньому отримати право на пенсію.

- Така можливість в Україні з’явилась з 2004 року після набрання чинності закону №1058 від 09.07.2003 року. Щодо кількості людей, які за цей час нею скористалися та докупили собі стаж сказати не можу, тому що договір про сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування вони укладають з податковою службою. Наше управління цими питаннями не займається, - пояснив Роман Ареп’єв.

За його словами, страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок.

І якщо людина заробляє гроші, але офіційно ніде не працевлаштована, то вона може цілком законно «докупити» собі страховий стаж, уклавши договір про добровільну сплату страхових внесків.

Раніше такий договір укладався в органах податкової служби, а зараз це можна зробити ще й через застосунок «Дія».

У грудні минулого року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні» від 04.11.2022 № 2734-ІХ. Головна мета цього закону зазначена у його назві та передбачає не тільки спрощення механізму добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а й розширюється кола осіб, які мають право на таку послугу. Звісно, що у Пенсійному фонді сподіваються завдяки цьому закону ще й залучити додаткові кошти до свого хронічно дефіцитного бюджету.

Відтепер укладати угоду про добровільне страхування можна і в застосунку «Дія». Крім цього, тепер можна самостійно визначати, яку суму й коли сплачувати.

Також можна сплачувати страхові внески на користь іншої особи. Тобто діти можуть докупити стаж своїм батькам, яким незабаром виповниться 60 років, але у них не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію.

Ще одне цікаве нововведення — тепер угоду про добровільне страхування можуть укладати й люди, які працевлаштовані, але офіційно отримують невелику зарплату, а відповідно роботодавець сплачує за них мінімальні страхові внески.

Добровільно сплачені працівником додаткові внески впливають на коефіцієнт зарплати, який підставляється у формулу при розрахунку пенсії. Він збільшується, що в підсумку збільшує пенсію. Адже велика пенсія залежить не тільки від стажу, а й від розміру зарплати, з якої вона обраховується.

Абсолютна нова норма, яка також введена в дію цим законом, передбачає можливість благодійникам перераховувати кошти на пенсії конкретним особам – це так званий «персоналізований внесок». Щоправда, пенсіонеру з цих коштів виплатять лише 70 %, а інші 30 % будуть зараховані до загального бюджету Пенсійного фонду. Отже, викликає сумнів, що якийсь благодійник схоче саме таким чином допомагати обраному ним пенсіонеру, якщо можна просто перерахувати кошти на його банківський рахунок. Проте, є певні нюанси у податковому законодавстві, і можливо таким нововведенням теж хтось скористується.

Який мінімальний страховий внесок необхідно сплатити, щоб отримати місяць страхового стажу для участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні?

Місяць страхового стажу коштує 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

Наразі це 1474 грн (6700 грн × 22 %). Ця сума дорівнює мінімальному розміру єдиного соціального внеску, який щомісяця платить роботодавець за кожного офіційно працевлаштованого працівника. Якщо зарплата вища, то і розмір ЄСВ більший.

Рік майбутнього страхового стажу, необхідного для обрахування пенсії, таким чином у 2023 році коштує від 17 688 грн. Людина може самостійно щомісячно сплачувати не менше 1474 грн і таким чином заробляти собі стаж, навіть якщо вона офіційно ніде не працює. Усі дані про сплату страхових внесків відображаються у реєстрі застрахованих осіб.

Якщо ж 60-річчя наближається, а потрібного для виходу на пенсію за віком страхового стажу не вистачає, то людина може зробити разову сплату та придбати стаж за попередні роки. Щоправда, придбаний таким чином страховий стаж обійдеться удвічі дорожче (за рік стажу 35 376 грн). Таким чином роботодавець мотивує людей заздалегідь думати про свою майбутню пенсію.

А чи буде в Україні накопичувальна пенсія та скільки грошей потрібно буде щомісяця віддавати, щоб її отримувати?

Уряд має намір запровадити систему обов'язкових накопичувальних пенсій вже з цього року. Щоби кожний українець, вийшовши на заслужений відпочинок, міг отримувати пенсію із двох джерел – солідарної та накопичувальної, яка буде додатковою до теперішньої солідарної пенсійної системи. Тобто, за всіх офіційно працевлаштованих громадян треба буде сплачувати внески до накопичувального пенсійного фонду. Передбачається, що вони надходитимуть із трьох джерел: від роботодавця, держави та від самого працівника.

Таким чином на особистому рахунку громадянина протягом певного часу будуть акумулюватися кошти. Відрахування на накопичувальний рахунок будуть обов'язковими для українців віком від 18 до 55 років. По досягненню 55-річного віку кошти відраховуватимуться тільки за бажанням людини.

У законопроєкті про накопичувальні пенсії передбачено доволі невеликі внески на накопичувальні рахунки: 2% від роботодавця та 2% від держави. З часом ці внески будуть збільшені. Сам працівник зможе сплачувати від 1%, але за такої плати на велику пенсію у старості можна не розраховувати. Отже, відсотки від зарплати можна сплачувати і більше, та чи багато працівників схоче це робити?

Під час всеукраїнського телемарафону заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак розповіла, що в міжнародній практиці вважається гарним результатом, коли працівник сплачує додатково до солідарної системи внески до накопичувальної пенсійної системи внески у розмірі 12-15% від своєї зарплати

Якщо враховувати, що наразі кожний працівник в Україні сплачує 18% ПДФО та 1,5% військового податку, то викликає сумнів готовність людей додатково сплачувати ще 12% до накопичувальної пенсійної системи.

При тому, що накопичені кошти можуть знецінитись внаслідок інфляції.

Щоб заохотити українців накопичувати кошти для майбутньої пенсії та довіряти накопичувальній пенсійній системі передбачається, що накопичені на особистих рахунках кошти для виплати цих пенсій можна буде передавати у спадок на відміну до пенсій із солідарної системи. Тобто, якщо пенсіонер не встигне за життя отримати все, що встиг накопичити, його гроші дістануться спадкоємцям.