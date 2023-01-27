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Кременчук, Спорт, Кременчук, Інтерв'ю

«У Канаді хокей — не спорт, а релігія», — хокеїст «Кременчука» Гліб Варава

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 213

 

Спортсмен поділився своїми враженнями від змагань

Хокеїст студентської збірної України та ХК «Кременчук» Гліб Варава майже місяць виступаєте у посиленому режимі, спочатку турне Канадою «Hockey Can't Stop Tour», далі Універсіада. Для кременчужанина це перший візит до Канади. Спортсмен поділився своїми враженнями від змагань:

— Враження від Канади дивовижні, красива країна, через багату кількість українців схожі менталітети. Дуже сподобалось поїздка на озеро Лейк Льюїс, багато позитивних емоцій отримали.

— Чи здивував хтось з суперників?

— Тут більше доречніше буде сказати не здивував, а показав, як то кажуть, справжній канадський жорсткий та швидкий хокей.

— Як вас зустріли?

— У зв’язку з тим, що у кожному місці де ми були великі діаспори українців, було тепло та по-домашньому. Особливо здивувало, коли мав можливість поспілкуватися з канадцями у віці, які попри все вважають себе українцями у другому чи третьому поколінні.

— Що найбільше здивувало?

— Відношення до хокею у Канаді, то не передати словами, тут це не спорт, а релігія. Канадці на усіх рівнях мають схожу картинку гри і чим вище рівень, тим ця картинка швидша і швидша. Атмосфера була дивовижна, на всіх іграх буди повні трибуни, у моєму житті це було вперше, тож було чудово грати в такій атмосфері та й ще дивлячись на те що більшість вболівальників була з українськими прапорами та з великими ентузіазмом підтримувала нас.

Неймовірні емоції, коли нас запросили на гру до Едмонтона, хокей був чудовий і після гри з’явилася чудова нагода сфотографуватися з одним з найкращих нападників ліги, Меттью Барзалом.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей Гліб Варава
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