Настав вирішальний час для нашої держави: хто і де має право вручати повістки призовникам

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 1 117

ЗСУ потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які нам надають західні партнери, а тим хто на передовій від початку війни потрібен відпочинок

Законних способів вручення повістки потенційному призовнику є чимало. І повістка може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України.

Про це в коментарі інформаційному агентству АрміяInform заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.

За його словами, повістку не обов’язково має вручати представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ред. — колишній військкомат).

— Повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством. Як керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, так і, приміром, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати таку повістку, — зазначив Роман Горбач.

У разі ж якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків.

— Якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосуватися відповідальність згідно із законодавством. Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісії для призову і уникнув від відправки у військову частину, то у такому разі настає кримінальна відповідальність, — наголосив Роман Горбач.

За його словами, не варто тиражувати відео, де нібито представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у незаконний спосіб вручають повістки. Цілком імовірно, що російська пропаганда в нинішній ситуації дуже сприяє тому, щоб ці ролики ширилися у великих масштабах.

— Запитаємо себе: кому насамперед це вигідно? Звичайно, це на руку російській пропаганді, щоб підірвати авторитет ЗСУ у суспільстві. Нагадаю, мобілізація триває. Вона була і вчора, і позавчора. Вона розпочалася ще 24 лютого минулого року. Ніяких хвиль мобілізації немає. На першому етапі у територіальні центри були великі черги, комплектувалося багато нових частин. Зараз обсяги мобілізації в рази зменшилися. Нині потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які нам надають партнери. А також для доукомплектування окремих частин, заміни тих, хто на передовій від початку війни. Їм потрібен певний час на відпочинок. Не буде перебільшенням сказати, що нині вирішальний період для нашої держав. Кожен громадянин повинен усвідомити всю відповідальність, яка на нього покладена законодавством, і з розумінням поставитись до мобілізаційних заходів, які відбуваються у державі, — пояснив полковник Роман Горбач.

За словами начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якщо мобілізовані мають досвід військової служби й нетривалу перерву у проходженні служби, вони, звісно, можуть відправлятися одразу до бойових військових частин. Особовий склад, який раніше не проходив військову службу, направляють до навчальних центрів, де їх навчають за військовою спеціальністю. І лише після цього направляють до військових частин на відповідні посади.