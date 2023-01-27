Настав вирішальний час для нашої держави: хто і де має право вручати повістки призовникам

ЗСУ потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які нам надають західні партнери, а тим хто на передовій від початку війни потрібен відпочинок
Законних способів вручення повістки потенційному призовнику є чимало. І повістка може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України.
Про це в коментарі інформаційному агентству АрміяInform заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.
За його словами, повістку не обов’язково має вручати представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ред. — колишній військкомат).
У разі ж якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків.
За його словами, не варто тиражувати відео, де нібито представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у незаконний спосіб вручають повістки. Цілком імовірно, що російська пропаганда в нинішній ситуації дуже сприяє тому, щоб ці ролики ширилися у великих масштабах.
За словами начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якщо мобілізовані мають досвід військової служби й нетривалу перерву у проходженні служби, вони, звісно, можуть відправлятися одразу до бойових військових частин. Особовий склад, який раніше не проходив військову службу, направляють до навчальних центрів, де їх навчають за військовою спеціальністю. І лише після цього направляють до військових частин на відповідні посади.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер