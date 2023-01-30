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Голова Полтавської ОВА відзначив відомого кременчуцького боксера та волонтера Сергія Радченка

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 308

 

Дмитро Лунін нагородив Сергія Радченка за активну громадянську позицію та особистий внесок у розвиток волонтерського руху

Сьогодні, 30 січня, під час ранкового брифінгу у Кременчуцькій районній військової адміністрації її керівник Олег Лєднік від імені голови Полтавської ОВА вручив почесну грамоту відомому кременчуцькому волонтеру та боксеру Сергію Радченку.  

Дмитро Лунін нагородив Сергія Радченка, як керівника громадської організації «Ми поряд», за активну громадянську позицію, патріотизм та вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні.

 

Сергій Радченко розповів журналістам про те, як виникла його громадська організація та що він разом зі своїми однодумцями зробив і робить задля перемоги України.

За його словами, він разом із друзями почав допомагати пенсіонерам у березні 2020 року – після впровадження ковідного карантину. Спочатку допомога обмежувалася закупівлею та доставленням до квартир продуктів, щоб літні люди не виходили з домівок та не заразилися вірусом. З часом, з’явилися представники бізнесу, які надавали ці продукти безплатно і волонтери стали формувати продуктові набори та передавати їх пенсіонерам також безкоштовно. Саме тоді друзі-волонтери вирішили створити громадську організацію «Ми поряд». Після завершення жорсткого карантину організація не припинила свою роботу – громадські активісти продовжили допомагати дитячим будинкам, інтернатам, встановили спортивний майданчик та займалися іншими важливими справами.

А з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну волонтери ГО «Ми поряд» почали допомагати вимушеним переселенцям, ЗСУ та тим кременчужанам, які потребували допомоги.

На запитання журналістів щодо кількості людей, яким допомогли волонтери з «Ми поряд» Сергій Радченко відповів, що такої статистики в організації не ведуть, бо поки на це немає часу.

 

— Після війни ми з друзями сядемо та підрахуємо обсяги наданої людям допомоги — усі документи для цього зберігаємо. А зараз працюємо для людей і на Перемогу... Ця грамота – це подяка усім моїм колегам, волонтерам і ми продовжуємо працювати далі, — зазначив Сергій Радченко.

Він наголосив, що у перші місяці війни волонтери ГО «Ми поряд» щотижня видавали по 200-500 продуктових наборів, наборів із засобами гігієни та інших речей. Для підрозділів ЗСУ волонтери передавали військову амуніцію, спальні мішки, автомобілі та те, що найбільше потрібно захисникам України.

Гуманітарна допомога, яку приймали та передавали волонтери ГО «Ми поряд», надходила найбільше з Польщі, а також із Німеччини, Чехії, Великобританії, США, Іспанії та Італії.

На жаль, останній час гуманітарної допомоги із-за кордону стало значно менше. Сергій Радченко розповів про один цікавий випадок, коли дитяча «гуманітарка» надійшла від харківських волонтерів.

— Ми були здивовані. Але вони нам пояснили, що отримали багато підгузків та інших дитячих речей від закордонних організацій. А у Харкові дітей залишилося мало – більшість евакуювали. От ці речі й залишаються незатребуваними. Ми цю допомогу отримали і одразу все розподілили поміж вимушеними переселенцями з малими дітьми, — пояснив Сергій Радченко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: волонтери гуманітана допомога Кременчуцька РВА грамота ВПО
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