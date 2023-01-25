«Люди прохають викреслити їх зі списку, бо вони повернулися додому», — Сергій Радченко про гуманітарну допомогу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 296

Допомогу отримали як переселенці та кременчужани, так і військові – захисники України

Наприкінці минулого тижня благодійна організація «Ми поряд» традиційно видала гуманітарну допомогу, тим хто потребує допомоги та підтримки. Люди отримали не лише продуктові набори, а й мали можливість обрати одяг та взуття, іграшки, взяти автокрісло або засоби гігієни. Як розповів засновник фонду Сергій Радченко, цього дня видали гуманітарну допомогу у розмірі близько 150 000 грн. Їх фонд продовжує співпрацю із фондами та волонтерами із Польщі, США, Німеччині, Англії, Франції, рідше Італії та Іспанії.

Волонтери відновили роботу після двотижневої перерви. Проте за цей час вони готували списки, формували пакунки, розбирали склад.

На фото видно, що у продуктових наборах: макарони, консерви, чипси та солодощі з Польщі, ковбаса від «Українських ковбас»

- Заявок на отримання допомоги — безліч, постійно подають. Єдине, на що звернув увагу — спад й те, що пишуть люди — слова вдячності. Люди прохають викреслити їх зі списку, бо вони повернулися додому. Це безумовно радує. Й дивлячись по тій статистиці, що читав, то було 60 тисяч переселенців й залишилося вдвічі менше. Й відповідно попит від переселенців впав на половину. Однак, людей так багато, що на нашу діяльність це не впиває, — зауважив волонтер Сергій Радченко.

За словами Сергія Радченка, найбільше люди цікавляться продуктовими наборами та постільною білизною, подушками, ковдрами.

Продуктові набори розподілили на військових та малозабезпечених, тому цього разу на штабі роздали 55 продуктових наборів, а після видачі волонтери відвезли допомогу захисникам України.

Сергій Радченко отримав для військових супутникові системи Starlink, які зараз налаштовують. Й також передали автівку, яка відправилася на передові позиції.

Керівник благодійного фонду розповів, що наприкінці тижня, 28 січня, відбудеться свято для дітлахів. Про час та місце благодійна організація повідомить трохи пізніше. З організацією свята допоміг українець, який довгий час живе закордоном.