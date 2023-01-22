Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Допомога військовим

Волонтери з Кременчука передали автівку військовим у «гарячу точку»

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 220

 Автомобіль передали в один з підрозділів, де служать кременчужани

У п'ятницю, 20 січня, волонтери благодійного фонду «Ми поряд» показали автівку, яку найближчими днями передадуть військовим. Відомий боксер та волонтер Сергій Радченко розповів журналістам, що передають авто кременчужанину, який боронить незалежність у складі ЗСУ. 

Автомобіль зібрали за підтримки друзів. Транспорт прогнали через СТО та завантажили подарунками від БФ «Ми поряд».

- За зверненням бійця з Кременчука Олега, який служить в ЗСУ, сьогодні завершили технічну підготовку авто. Та звичайно відправляємо його не порожнім завдяки благодійного фонду «Ми поряд».  

Передаю від Олега привіт та подяку за придбання цього авто: музичному гурту Атом, Артему Ткаченку (автору хіту «Доброго вечора, ми з України» - ред.), сімї Єрмолових, кафе «Друзі та вино», спільноті Dj Кременчука та всім небайдужим гостям та мешканцям міста, - зауважив керівник БФ «Ми поряд» Сергій Радченко. 

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ Ми поряд Сергій Радченко допомога волонтери
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх