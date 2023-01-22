Волонтери з Кременчука передали автівку військовим у «гарячу точку»

У п'ятницю, 20 січня, волонтери благодійного фонду «Ми поряд» показали автівку, яку найближчими днями передадуть військовим. Відомий боксер та волонтер Сергій Радченко розповів журналістам, що передають авто кременчужанину, який боронить незалежність у складі ЗСУ.

Автомобіль зібрали за підтримки друзів. Транспорт прогнали через СТО та завантажили подарунками від БФ «Ми поряд».

- За зверненням бійця з Кременчука Олега, який служить в ЗСУ, сьогодні завершили технічну підготовку авто. Та звичайно відправляємо його не порожнім завдяки благодійного фонду «Ми поряд».

Передаю від Олега привіт та подяку за придбання цього авто: музичному гурту Атом, Артему Ткаченку (автору хіту «Доброго вечора, ми з України» - ред.), сімї Єрмолових, кафе «Друзі та вино», спільноті Dj Кременчука та всім небайдужим гостям та мешканцям міста, - зауважив керівник БФ «Ми поряд» Сергій Радченко.