Минулої доби до поліції Полтавщини надійшло 146 заяв про кримінальні злочини

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Всього за добу жителі області 420 разів звернулися на лінію «102»

За минуло добу до Центру управління нарядами ГУ НП Полтавської області «102» від громадян надійшло понад 420 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Із загальної кількості повідомлень 146 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

29 крадіжок (зокрема, з квартир – 2, з житлових будинків – 1, з автомобілів – 3);

17 шахрайств;

1 факт незаконного обігу зброї;

9 наркозлочинів та інші.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: 0532 562 233 або 102.

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