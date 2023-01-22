Минулої доби до поліції Полтавщини надійшло 146 заяв про кримінальні злочини

За минуло добу до Центру управління нарядами ГУ НП Полтавської області «102» від громадян надійшло понад 420 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Із загальної кількості повідомлень 146 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:
Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: 0532 562 233 або 102.
Раніше ми писали, що у Кременчуці зупинили водія на підпитку з перевищенням допустимої дози алкоголю у 25 разів.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер