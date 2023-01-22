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Минулої доби до поліції Полтавщини надійшло 146 заяв про кримінальні злочини

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 270

 

Всього за добу жителі області 420 разів звернулися на лінію «102»

За минуло добу до Центру управління нарядами ГУ НП Полтавської області «102» від громадян надійшло понад 420 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Із загальної кількості повідомлень 146 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них: 

  • 29 крадіжок (зокрема, з квартир – 2, з житлових будинків – 1, з автомобілів – 3); 
  • 17 шахрайств;
  • 1 факт незаконного обігу зброї;
  • 9 наркозлочинів та інші.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: 0532 562 233 або 102.

Раніше ми писали, що у Кременчуці зупинили водія на підпитку з перевищенням допустимої дози алкоголю у 25 разів.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: поліція ГУ НПу Полтавській області статистика
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