Вчора ввечері на Петрівці горіла літня кухня

Увечері 21 січня на Петрівці горіла літня кухня. Про це повідомили у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській області.
О 21.48 надійшло сповіщення до Служби порятунку про пожежу по вулиці О. Древаля на території приватного домоволодіння.
На місце було негайно направлено 8 рятувальників 14 державної пожежної частини та 2 одиниці техніки.
О 22.08 вогнеборці локалізували пожежу даху літньої кухні на площі 90 кв. м, а о 23.50 ліквідовали її.
Було врятовано будівлю літньої кухні та майно в ній, а також розташований поряд житловий будинок.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер