Вчора ввечері на Петрівці горіла літня кухня

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 359

На пожежу прибули 8 вогнеборців на 2 автомобілях

Увечері 21 січня на Петрівці горіла літня кухня. Про це повідомили у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській області.

О 21.48 надійшло сповіщення до Служби порятунку про пожежу по вулиці О. Древаля на території приватного домоволодіння.

На місце було негайно направлено 8 рятувальників 14 державної пожежної частини та 2 одиниці техніки.

О 22.08 вогнеборці локалізували пожежу даху літньої кухні на площі 90 кв. м, а о 23.50 ліквідовали її.

Було врятовано будівлю літньої кухні та майно в ній, а також розташований поряд житловий будинок.

Причина виникнення пожежі встановлюється.