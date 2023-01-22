Кременчуцькій міській бібліотеці 130 років: попереду 10 днів урочистостей

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Наближається 130-річний ювілей Кременчуцької міської публічної бібліотеки. До цієї знаменної дати, кременчуцькі бібліотекарі організували низку урочистих заходів, які триватимуть 10 днів.

Про міську публічну бібліотеку

Питання відкриття публічної бібліотеки в Кременчуці завжди було на часі. У 1889 році гласний Г.І. Мойсеєнко звернувся до міської думи із заявою, у якій ішлося про те, що деякі містяни готові пожертвувати бібліотеці до 800 томів журналів, наукових і художніх творів кращих письменників на суму близько 1 тис. рублів, але при цьому він висував три умови:

Міська дума має взяти на себе ініціативу засновника бібліотеки. Необхідно пожертвувати на придбання книг суму, яка дорівнює вартості пожертвуваних самим Г.І. Мойсеєнком та іншими особами книг. Знайти приміщення під бібліотеку та призначити субсидію не менше ніж 300 карбованців на рік.

Дума приймає ці умови, і в березні 1891 р. отримує статут бібліотеки, затверджений Міністерством внутрішніх справ, пізніше разом з радою бібліотеки здійснює роботу з підготовки книгарні до відкриття.

31 січня 1893 р. о 12 годині в залі засідання міської думи відбувається урочисте відкриття міської бібліотеки. Після молитви голова ради бібліотеки пан А.І. Богомолов проголосив коротку доповідь про історію її створення, духовенство провело богослужіння, окропило святою водою нове приміщення, яке складалося з двох високих і світлих кімнат. Тут було все необхідне для найвибагливіших читачів: широкі столи, сітчасті вітрини для літератури, годинник, підвісна лампа, квіти, бюсти письменників, вішалка, дзеркало.

Бібліотекою керувала рада з 5 осіб на чолі з А.І. Богомоловим.

Завдяки йому в 1900 р. до приміщення бібліотеки, яке до того ж регулярно упорядковувалося, було проведено електричне освітлення, систематично поповнювався новою літературою фонд бібліотеки.

Відомо, що за перше півріччя 1897 р. бібліотечний фонд нараховував 2 850 назв творів у 5 127 томах. У ньому було чимало цінних періодичних видань – 52 назви, з яких щомісячники «Вісник Європи», «Спостерігач», «Історичний вісник», «Київська старина» та ін., щотижневики «Усесвітня історія», «Нива», «Природа й люди», «Освіта», «Навколо світу» тощо.

У бібліотеці було 310 передплатників, з яких:

за І розрядом (4 кн.) – 10;

за II розрядом (3 кн.) – 21;

за III розрядом (2 кн.) – 84;

за IV розрядом (1 кн.) – 195 читачів.

За свою історію бібліотека мала 11 директорів. Історія зберегла ім’я першого бібліотекаря міської бібліотеки – Т. Пащенко.

Після 1917 р. націоналізовані приватні книгозбірні передавались до міської бібліотеки. У цей період бібліотека переїхала у двоповерхове приміщення по вул. Катерининській (нині вул. Соборна), будинок №3. На першому поверсі розташувалася читальна зала, а на другому – абонемент, де містяни мали можливість брати книги додому.

За свідченнями кременчужан та публікацій газет того часу, вона працювала навіть у роки Другої світової війни. Перед відступом окупанти планували спалити всі приміщення в центрі міста, приміщення бібліотеки залишилося неушкодженим, але книги були викинуті на вулицю.

Рятуючи книги, частину з них містяни розібрали по домівках. Але, на жаль, основна частина фонду була втрачена.

Відродження міської бібліотеки відбувалося разом з відродженням міста, яке лежало в руїнах. 10 лютого 1944 р. бібліотека відновила свою роботу. Почався процес з поповнення фонду: громадськості міста вдалося зібрати 4 800 екземплярів. На той час бібліотека й типографія розташовувалися в одному маленькому приміщенні по вул. Парковій.

За високу якість обслуговування в 1959 р. колектив бібліотеки був нагороджений дипломом з присвоєнням почесного звання «Бібліотека відмінної роботи».

Постановою Полтавського управління культури та президії обкому профспілки працівників культури від 25 березня 1960 р. Кременчуцькій міській бібліотеці було присвоєно звання культурно-освітньої установи відмінної роботи. У 1969 р. міська бібліотека офіційно набула статусу центральної й стала методичним центром для 125 бібліотек міста різного підпорядкування.

Кілька років тому Кременчуцькою міською радою прийнято рішення про створення Кременчуцької міської публічної бібліотеки з філіями.

Зустрічаючи зі своїми читачами нове, XXI століття, бібліотека активно змінювалася, прагнучи стати інститутом нового інформаційного суспільства, що вирішує завдання сучасними технічними засобами, привабливим місцем, де приємно провести вільний час, комфортно й цікаво відпочити, бути «територією творчості», залишаючи основним напрямом своєї діяльності інформаційне обслуговування читачів.

Використовуючи можливості Інтернету в популяризації книги, бібліотекарі створили сторінку у соціальній мережі Facebook та блог, де оприлюднюється актуальна інформація про новинки літератури, найновіші, найпопулярніші книги для молоді, відбувається обмін думками про прочитане, описуються соціокультурні заходи та цікавинки з роботи філій бібліотеки.

Як і завжди впродовж усіх 130 років, Кременчуцька міська публічна бібліотека гостинно запрошує своїх користувачів до різноманітного світу друкованого слова, йдучи в ногу з сучасністю до всесвітньої цифрової спільноти.

*за інформацією КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» та управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради