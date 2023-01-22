Вчора у Кременчуці ковідних хворих не виявили, а щеплення зробили лише двоє

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 1

Вакцинуватися сьогодні у місті можна тільки до 13:00

21 січня у Кременчуці хворих на COVID-19 не виявили, а протиковідні щеплення зробили лише 2 особи.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Випадків смерті від коронавірусу вчора не реєстрували. В інфекційних шпиталях залишається 9 пацієнтів.

За день 2 особи щепилися другою бустерною дозою.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 212 (172 дитини);

2 дози отримали – 116 718;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 33 741;

2 бустерні дози отримали – 4 072.

На вихідних кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 20 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19, а вакцинувалися в цей день 120 осіб, зокрема 50 дітей.