Вчора у Кременчуці ковідних хворих не виявили, а щеплення зробили лише двоє

21 січня у Кременчуці хворих на COVID-19 не виявили, а протиковідні щеплення зробили лише 2 особи.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Випадків смерті від коронавірусу вчора не реєстрували. В інфекційних шпиталях залишається 9 пацієнтів.
За день 2 особи щепилися другою бустерною дозою.
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
На вихідних кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що 20 січня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19, а вакцинувалися в цей день 120 осіб, зокрема 50 дітей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер