120 жителів Кременчука вчора вакцинувалися від COVID-19

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 90

20 січня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 120 осіб, з яких 50 дітей. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 54 (50 дітей);

2 доза – 5;

1 бустерна доза – 46;

2 бустерна доза – 15.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 212 (172 дитини);

2 дози отримали – 116 718;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 33 739;

2 бустерні дози отримали – 4 072.

На вихідних кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, чи можна вакцинувати від кору дітей та дорослих під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ.