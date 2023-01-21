120 жителів Кременчука вчора вакцинувалися від COVID-19

20 січня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 120 осіб, з яких 50 дітей. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
На вихідних кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, чи можна вакцинувати від кору дітей та дорослих під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер