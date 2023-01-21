На Полтавщині поліція вилучила у чоловіка гранату

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Сьогодні, 21 січня, в автомобілі 52-річного жителя села Селещина виявили предмет схожий на гаранту Ф-1. Про це повідомили в ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Вилучений, речовий доказ спрямували на судову експертизу.

За даним фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Раніше ми писали, що житель Полтави накупив вогнепальної зброї на понад 90 тис. грн.