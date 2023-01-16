Жителя Львівщини підозрюють у збуті вогнепальної зброї полтавцю

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 185

Впродовж 2021-2022 років мешканець Львівщини здійснив продаж вогнепальної зброї одному із жителів Полтави за понад 90 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури 36-річному львів’янину повідомлено про підозру за ч.1 ст.363 (придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) ККУ.