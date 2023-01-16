Попрощалися із захисником України з Кременчука Володимиром Яровим

У п'ятницю, 13 січня, в Онуфріївці попрощалися з військовим, захисником України Володимиром Олександровичем Яровим.
Народився Володимир в селі Млинок 22 жовтня 1989 року в сім’ї колгоспників. У 2006 році закінчив Млинківську загальноосвітню школу, здобув повну загальну освіту. На строкову військову службу до лав Збройних сил України Володимир був призваний у 2007 році, проходив її у Білій Церкві – у механізованому батальйоні швидкого реагування. Демобілізувався у 2009 році. Отримавши гарну службову характеристику, влаштувався на роботу охоронником у Кременчуцьку виправно-трудову колонію. У 2012 році Володимир Олександрович змінив місце роботи. Протягом десяти років працював на ВАТ Кременчукм’ясо.
7 грудня 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. 5 січня 2023 року стрілець-снайпер 1-го механізованого відділення – бойової машини 2-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти, солдат Яровий Володимир Олександрович загинув, виконуючи бойові завдання в районі Бахмута Донецької області. Внаслідок обстрілів артилерії противника та безпосереднього бойового зіткнення з ворогом він отримав поранення, несумісне з життям.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер