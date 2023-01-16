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Кременчук виділить додаткових 2,5 мільйона на підтримку захисників України по двом програмам

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Відповідні рішення ухвалили депутати Кременчуцької міської ради

На позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася минулої п’ятниці, 13-го січня, депутати затвердили нові редакції двох міських програм, спрямованих на допомогу захисникам України. Мова йде про Програму допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2022 -2024 роки та Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік.

Зміни до першої програми внесені на прохання одного із силових відомств та передбачають виділення з міського бюджету додатково 1 млн грн для потреб захисників України. Кошти призначені для придбання паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин та проведення поточного ремонту службового автотранспорту. Загальний обсяг фінансування міської програми надання допомоги військовим частинам та іншим підрозділам Сил оборони України збільшується до понад 67 млн грн, які передбачено використати протягом трьох років.

Щодо змін до другої програми, то вони також внесені на прохання силовиків та передбачають збільшення витрат на підтримку одного із підрозділів Сил оборони України на майже 1,5 млн грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога військовим Кременчуцька міська рада сесія програма
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