На завершення облаштування зони відпочинку на Раківці направлять 2,36 млн гривень

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Це на 1 млн більше, ніж планувалося раніше

На завершення комплексного благоустрою скверу з майданчиком на Раківці з бюджету міста виділять 2,36 млн гривень.

Зміни в План економічного розвитку Кременчуцької громади на 2023 рік затвердили депутати міської ради на сесії минулого тижня.

Так, на комплексний благоустрій території в районі житлових будинків № 40-А та 42-А по вул. Правобережній збільшили з 1,3 млн гривень до 2,36 млн гривень. Це на 1 млн гривень більше, ніж планувалося.

Нагадаємо, цю зону відпочинку облаштували кілька років тому, вона функціонує. Однак незавершеними залишилися деякі об'єкти.

Раніше міський голова Віталій Малецький повідомляв, що влада не планує розпочинати роботу над новими об'єктами благоустрою, втім, має намір завершити старі. Серед них — завершення вищевказаного об'єкта на Раківці та реконструкцію скверу «Енерджі» на Молодіжному.

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