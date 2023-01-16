У Кременчуці затримали фаната Real Madrid з «Метадоном»

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Сьогодні, 16 січня, у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки, під час патрулювання інспектори помітили місцевого жителя, який при появі поліції почав помітно нервувати та поводити себе підозріло. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Під час поверхневої перевірки у 45-річного чоловіка патрульні виявили пакет, в якому знаходився блістер з 4 таблетками «Метадон», без відповідного рецепту від лікаря. За словами містянина, наркотики він придбав для власного вживання.

Схожий випадок трапився на вулиці Бетонній, інспектори виявили у 28-річного громадянина згорток із зеленою речовиною, рослинного походження у подрібленому стані. Громадянин пояснив, що зберігав наркотичну речовину для власного споживання.

На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин.

– Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 309 ККУ, – нагадує, патрульна поліція.