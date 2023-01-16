На Лубенщині в ДТП постраждали дві жінки

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Вони в лікарні

Сьогодні, 16 січня, близько 9.00, поблизу села Засулля Лубенської територіальної громади, сталася ДТП. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Легковик BMW, яким керував 33-річний водій зіткнувся, з автомобілем Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 42-річний водій.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 31-річна та 28-річна пасажирки Daewoo Lanos отримали тілесні ушкодження та доставлені до Лубенської лікарні.

За даним фактом поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.