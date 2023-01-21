Жительку Кременчуччини ошукали в Інтернеті на 13 тисяч гривень

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До поліції Кременчука звернулася 25-річна жителька села Максимівка, яка повідомила, що під час купівлі мобільного телефону в Інтернеті її ошукав шахрай. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Зі слів потерпілої, так званий «продавець» скинув їй посилання начебто для оплати товару. Після того, як жінка ввела необхідну інформацію, з її рахунку зняло 13 тис. грн, але товар вона так і не отримала. Зрозумівши, що її ошукали, місцева мешканка звернулась за допомогою до поліції.

Наразі за даним фактом підрозділ дізнання Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліціянти вживають заходи щодо встановлення правопорушника та притягнення його до юридичної відповідальності. Тривають слідчі дії.

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