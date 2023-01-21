До Дня Соборності України у бібліотеці на вулиці Соборній відкрили тематичну виставку

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Ознайомитися з нею та завітати у бібліотеку кличуть усіх охочих

До Дня Соборності України у вітрині дитячої бібліотеки, що на вулиці Соборній, відкрили тематичну виставку «Соборна – значить єдина». Про це повідомляє мерія.

Щороку 22 січня у день проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна відзначає День Соборності. Соборність українських земель має глибоке історичне коріння, спирається на споконвічну мрію народу про власну незалежну, соборну державу та є результатом складного і довготривалого процесу її формування.

Тож «Кременчуцька міська публічна бібліотека» запрошує кременчужан та гостей міста ознайомитися з виставкою на вулиці Соборній, 12/16.