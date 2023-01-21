У Кременчуці зупинили водія на підпитку з перевищенням допустимої дози алкоголю у 25 разів

Керувати транспортним засобом в стані сп‘яніння категорично заборонено! Кожен учасник дорожнього руху знає про це. Однак нетверезих водіїв все не меншає
За минулу добу кременчуцькі патрульні виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Результат освідування одного з керманичів перевищував 5 проміле, що у 25 разів більше допустимої норми.
На водіїв склали адміністративні матеріали згідно зі ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП. Далі рішення у цих справах за судом.
Раніше ми писали, що у Кривушах спіймали п'яного водія, а його знайомий пропонував хабаря.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер