У Кременчуці зупинили водія на підпитку з перевищенням допустимої дози алкоголю у 25 разів

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 248

Керувати транспортним засобом в стані сп‘яніння категорично заборонено! Кожен учасник дорожнього руху знає про це. Однак нетверезих водіїв все не меншає

За минулу добу кременчуцькі патрульні виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Результат освідування одного з керманичів перевищував 5 проміле, що у 25 разів більше допустимої норми.

На водіїв склали адміністративні матеріали згідно зі ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП. Далі рішення у цих справах за судом.

Раніше ми писали, що у Кривушах спіймали п'яного водія, а його знайомий пропонував хабаря.