Не склалося, як гадалося: мешканець Кременчука, хотів «домовитися» з поліцією

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17 січня, у селі Кривуші Кременчуцького району, близько 20.00, патрульна поліція зупинила автомобіль ВАЗ-21093, яким керував 31-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Тоді, 38-річний знайомий порушника вирішив вплинути на рішення поліцейський та запропонував їм хабаря. Внаслідок чого, поліція склала адміністративний протокол відносно п’яного водія та розпочала кримінальне провадження за фактом пропонування службовій особі хабаря.

Наразі слідчі поліції здійснюють розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 369 (Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду за невчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) ККУ та водночас до суду спрямували адміністративний матеріал, складений за частиною 1 статті 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції)

Зазначимо, що санкція частини 1 статті 369 ККУ передбачає кримінальне покарання: штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.