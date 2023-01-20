На Кременчуччині сьогодні лунатимуть постріли: зберігайте спокій та не коментуйте в соцмережах

Сьогодні, 20 січня, з 17.00 до 21.00 на території Кременчуцького району будуть проводитися навчальні тренування військових.
Про це повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
— Прохання до місцевих жителів — зберігайте спокій та утримуйтеся від коментарів та обговорень в соцмережах і месенджерах щодо місць вибухів та пострілів, — закликав Артем Даценко.
А начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомив більше деталей щодо цих навчальних стрільб.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер