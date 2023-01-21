Поліція Полтавщини встановлює місце перебування 84-річної Ганни Черкаської

Інформація про зникнення літньої жінки надійшла до поліції на лінію «102» 20 січня, близько 15-ї години. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Сестра пенсіонерки, жителька Київської області, повідомила, що востаннє спілкувалася зі зниклою телефоном 5 січня 2023 року. Більше на зв'язок з родичкою Ганна Пимонівна не виходила.
На даний час тривають розшукові заходи, до яких долучилися поліцейський офіцер Ромоданівської тергромади, слідчі та оперативники Миргородського райвідділу поліції, працівники Управління карного розшуку обласної поліції та кінологи зі службовими собаками.
Прикмети жінки: довге сиве волосся, худорлявої статури, очі карі.
На момент зникнення можливо була одягнена: в синю куртку, коричневу в’язану хустку.
Розшукувана має проблеми зі здоров’ям, що може ускладнювати самостійне повернення додому.
Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклої, просимо повідомити до Миргородського районного відділу поліції за телефонами:
Нещодавно ми писали, що завдяки кінологу зі службовою собакою на Полтащині знайшли 85-річну зниклу жінку.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер