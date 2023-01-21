Поліція Полтавщини встановлює місце перебування 84-річної Ганни Черкаської

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 309

З 5 січня жінка не виходить на зв'язок

Інформація про зникнення літньої жінки надійшла до поліції на лінію «102» 20 січня, близько 15-ї години. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Сестра пенсіонерки, жителька Київської області, повідомила, що востаннє спілкувалася зі зниклою телефоном 5 січня 2023 року. Більше на зв'язок з родичкою Ганна Пимонівна не виходила.

На даний час тривають розшукові заходи, до яких долучилися поліцейський офіцер Ромоданівської тергромади, слідчі та оперативники Миргородського райвідділу поліції, працівники Управління карного розшуку обласної поліції та кінологи зі службовими собаками.

Прикмети жінки: довге сиве волосся, худорлявої статури, очі карі.

На момент зникнення можливо була одягнена: в синю куртку, коричневу в’язану хустку.

Розшукувана має проблеми зі здоров’ям, що може ускладнювати самостійне повернення додому.

Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклої, просимо повідомити до Миргородського районного відділу поліції за телефонами:

099 360 0366

095 943 0913 (поліцейський офіцер Ромоданівської територіальної громади)

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Нещодавно ми писали, що завдяки кінологу зі службовою собакою на Полтащині знайшли 85-річну зниклу жінку.