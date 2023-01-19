Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу Олену Сидор

Вчора, 18 січня, у селі Старі Санжари, Полтавського району, безвісти зникла 85-річна Олена Павлівна Сидор. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що жінка 18 січня пішла з дому та назад не повернулася.
Зріст жінки 150 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі світлі. На момент зникнення була одягнена в пухову хустку сірого кольору, синє пальто, чорні чоботи. Особливі прикмети — шрам на обличчі біля брів.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер