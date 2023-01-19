Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу Олену Сидор

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 70

Вийшла з дому і не повернулася

Вчора, 18 січня, у селі Старі Санжари, Полтавського району, безвісти зникла 85-річна Олена Павлівна Сидор. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що жінка 18 січня пішла з дому та назад не повернулася.

Зріст жінки 150 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі світлі. На момент зникнення була одягнена в пухову хустку сірого кольору, синє пальто, чорні чоботи. Особливі прикмети — шрам на обличчі біля брів.

— Якщо у вас є інформація про цю жінку, яка допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до відділення №3 (смт Н.Санжари) Полтавського районного управління поліції в Полтавській області за телефонами: (05332) 51-79-17, 099-750-41-80 або 102, — звертається поліція Полтавщини.