В ОП пояснили, навіщо націоналізували «Укртатнафту» та «АвтоКрАЗ»

Причина відчуження великих промислових підприємств на користь держави під час війни — ризики для національної безпеки, які створювали ці компанії. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Forbes.
Так, «паливна компанія», за словами Шурми, відмовилася постачати пальне українській армії; виробник двигунів постачав їх російським компаніям, а виробник військових вантажівок за 10 років виробив кілька десятків автівок, тоді як українська армія має 40 000 вантажівок.
При цьому Шурма наголосив, що право власності в Україні недоторканне.
Нагадаємо, 7 листопада кременчуцькі підприємства ПАТ «Укртатнафта» та ПрАТ «АвтоКрАЗ» перейшли у власність держави. Рішення було ухвалено на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Воно необхідне для забезпечення нагальних потреб сектору оборони.
Як відреагував Коломойський на відчуження «Укртатнафти»
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер