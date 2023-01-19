В ОП пояснили, навіщо націоналізували «Укртатнафту» та «АвтоКрАЗ»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 132

Причина відчуження великих промислових підприємств на користь держави під час війни — ризики для національної безпеки, які створювали ці компанії. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Forbes.

Так, «паливна компанія», за словами Шурми, відмовилася постачати пальне українській армії; виробник двигунів постачав їх російським компаніям, а виробник військових вантажівок за 10 років виробив кілька десятків автівок, тоді як українська армія має 40 000 вантажівок.

При цьому Шурма наголосив, що право власності в Україні недоторканне.

«Відчуження майна під час воєнного стану буде використовуватись миттєво, але тільки у разі ризику національній безпеці», — сказав він.

Нагадаємо, 7 листопада кременчуцькі підприємства ПАТ «Укртатнафта» та ПрАТ «АвтоКрАЗ» перейшли у власність держави. Рішення було ухвалено на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Воно необхідне для забезпечення нагальних потреб сектору оборони.

Як відреагував Коломойський на відчуження «Укртатнафти»