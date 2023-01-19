На Полтавщині безвісти зник неповнолітній хлопчик

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Вийшов зі школи та додому не дійшов

Вчора, 18 січня, у селі Ісківці, Лубенської територіальної громади, безвісти зник 14-річний хлопець. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

За словами батька, його син о 12.00 вийшов зі школи та додому так і не повернувся, тому о 16.00 чоловік звернувся до поліції з проханням про допомогу.

Менше ніж за годину, поліцейські знайшли неповнолітнього у сусідньому селі, він гуляв. Дитину повернули додому.

Наразі поліція з’ясовує причини та обставини події.