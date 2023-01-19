На Полтавщині безвісти зник неповнолітній хлопчик

Вчора, 18 січня, у селі Ісківці, Лубенської територіальної громади, безвісти зник 14-річний хлопець. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.
За словами батька, його син о 12.00 вийшов зі школи та додому так і не повернувся, тому о 16.00 чоловік звернувся до поліції з проханням про допомогу.
Менше ніж за годину, поліцейські знайшли неповнолітнього у сусідньому селі, він гуляв. Дитину повернули додому.
Наразі поліція з’ясовує причини та обставини події.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер