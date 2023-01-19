Курс долара, євро та злотого на 19 січня у касах банків та в обмінниках Кременчука

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 171

У четвер, 19-го січня, курс купівлі долара США та польського злотого у більшості банків залишився без змін, а євро можна здати на 30 копійки дешевше, ніж це було учора. Курс продажу валют не змінився. Отже, гривня у Кременчуці тримає свої позиції.

У в касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 — 40,35 грн (курс у порівнянні з вчорашнім днем не змінився), а продають по 40,00 — 41,00 грн (вчора продавали по такому ж курсу).

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у відділеннях Полтава-Банку, де найвищий курс (40,35 грн за $1), а найкращий курс купівлі долара заявлений в OTP Bank (40,00 грн за $1), втім валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу в ПУМБ (41,00 грн за $1). Долар є у вільному продажу в Полтава-Банку по курсу 40,69 грн.

Щодо курсу євро , то у банках Кременчука його купують по 41,00 — 42,70 грн (вчора максимальний курс купівлі євро становив 43,00), а продають по 42,80 — 44,00 грн (вчора продавали по такому ж курсу).

Найвигідніше здати євро сьогодні можна у відділеннях Полтава-Банку та Південному, де найвищий курс (42,70 грн), а найкращий курс купівлі євро заявлений в А-Банку (42,80 грн), але валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу євро (44,00 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти й дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку зранку євро продавали по 43,10 грн.

Польський злотий у банках Кременчука купують по 7,70 — 8,90 грн, а продають по 9,00 — 9,30 грн. Курс купівлі та продажу злотого за день не змінився. Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він так само буває не в усіх їх відділеннях. Найвигідніше здавати злотий сьогодні у Полтава-Банку та Креди Агриколь Банку (8,90 грн). До речі, у Полтаві-Банку вигідний курс його купівлі (9,14 грн) і злотий є у вільному продажу.

В обмінних пунктах фінансових компаній долар сьогодні купують за 40,20 — 40,35 грн, а продають за 40,55 — 43,00 грн.

Євро купують за 42,30 — 43.00 грн, а продають за 43.25 — 44.50 грн (без змін).

Польський злотий купують за 8.70 — 8.95 грн, а продають за 9.10 - 9.60 грн (також без змін).

Курс валют НБУ на 19.01.2023 року: