Як пройшла минула доба на Кременчуччині: п'яні водії, пожежа та буксирування швидкої допомоги

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Не спокійні пригоди під час спокійної доби

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом рятувальники ДСНС 7 разів виїжджали на виклики, з них три виклики були хибними. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 18 січня, о 12.12, у Кременчуці, на Кварталі 287 сталася пожежа. Вогонь знищив диван, пошкодив оздоблення стін на площі 2 м квадратних, закоптив стіни та стелю на площі 6 м квадратних. Вогнеборці врятували квартиру від повного знищення полум’ям. Обійшлось без постраждалих. Працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.

18 січня У Грішних Плавнях, на вулиці Добровольській, 17 державна пожежно-рятувальна частина, зняла кота із зовнішньої сторони балкона.

Вчора, 18 січня, о 17.00, на узбіччі автодороги в селі Карпихи, на вулиці Вишневій, Семенівської сільської тергромади, під час госпіталізації хворого, карета швидкої допомоги застрягла у багнюці. Працівники ДСНС за допомогою тросу відбуксирували автомобіль. Працювала 8 державна пожежно-рятувальна частина.

Також, вчора, у Кременчуці, на перехресті вулиць Героїв Маріуполя та Чередницької сталася ДТП, на місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Одну особу затримали за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на двох осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.