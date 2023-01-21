21 січня - Міжнародний день обіймів: скільки потрібно обійматися, щоб вижити, бути щасливими та зростати

Сьогодні, 20:16 Переглядів: 17

Якщо Ви досі сьогодні не обіймались, то поспішіть!

Сьогодні в усьому світі відзначають Міжнародний день обіймів. Він був започаткований 21 січня 1986 р. у США.

Цю незвичайну ідею підкинув пастор однієї з протестантських церков – Кевін Заборні. Він стверджував, що американці поводять себе надто стримано та не проявляють своїх почуттів. Таким чином люди намагаються відгородити себе від інших та зберегти свою недоторканість.

Дехто взагалі вважає дотики панібратськими відносинами, недопустимими у спілкуванні з незнайомцями. А левова частка людей соромиться виявляти свої почуття на публіці.

Зважаючи на те, що Кевін Заборні був церковним діячем, він вкладав християнський зміст в обійми. Всі люди на землі є братами та сестрами, а обійми – дія, що допомагає визнати та зрозуміти це.

Відома американська сімейна психологиня Вірджинія Сатір стверджувала що, для виживання людині потрібно, щоб її обнімали 4 рази на день, 8 раз — для підтримки, і 12 — для особистого зростання та розвитку.

Тож прямо зараз обійміть ту, чи того, чи тих, хто поруч із вами. Близьких. Рідних. Незнайомих людей на вулиці. Колегу по роботі. Тваринку. Себе врешті-решт. Щоб вижити, бути щасливими та зростати.

Принагідно давайте згадаємо, як 12 років тому «ТелеграфЪ» обіймав перехожих.