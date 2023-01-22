Від початку року вже 197 порушників швидкісного режиму зупинили кременчуцькі патрульні

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Де у Кременчуці моніторять швидкість з TruCAM

197 порушників швидкісного режиму зупинили кременчуцькі патрульні з початку 2023 року.

Про це повідомили у Патрульній поліції Кременчука.

За таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год) КУпАП. Штраф — 340 гривень.

Принагідно нагадуємо, що інспектори патрульної поліції фіксують швидкість приладом TruCAM на таких ділянках дороги (про кожну з них попереджає дорожній знак):

просп. Лесі Українки;

просп. Свободи;

вул. Вадима Пугачова;

вул. Київська;

вул. Юрія Руфа;

набер. Лейтенанта Дніпрова;

а/д М-22 Полтава-Олександрія.

Раніше ми писали, що у Кременчуці зупинили водія на підпитку з перевищенням допустимої дози алкоголю у 25 разів.