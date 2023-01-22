Від початку року вже 197 порушників швидкісного режиму зупинили кременчуцькі патрульні

197 порушників швидкісного режиму зупинили кременчуцькі патрульні з початку 2023 року.
Про це повідомили у Патрульній поліції Кременчука.
За таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год) КУпАП. Штраф — 340 гривень.
Принагідно нагадуємо, що інспектори патрульної поліції фіксують швидкість приладом TruCAM на таких ділянках дороги (про кожну з них попереджає дорожній знак):
Раніше ми писали, що у Кременчуці зупинили водія на підпитку з перевищенням допустимої дози алкоголю у 25 разів.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер