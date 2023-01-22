Вчора у Погребняках на Оболонщині горів житловий будинок

21 січня о 08.30 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу на території приватного домоволодіння у с. Погребняки Оболонської ТГ.
Про це повідомили у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській області.
На гасіння пожежі було направлено Оболонську місцеву пожежну охорону та вогнеборців 8 державного пожежно-рятувального поста с. Семенівка.
О 09.25 пожежу дерев’яного перекриття приватного житлового будинку локалізовали на площі 2 кв. м, а о 09.37 ліквідовали.
Вогнеборці врятовали від знищення вогнем житловий будинок площею 52 кв. м.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер