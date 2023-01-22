Вчора у Погребняках на Оболонщині горів житловий будинок

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Гасили пожежу місцеві вогнеборці та рятувальники з Семенівки

21 січня о 08.30 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу на території приватного домоволодіння у с. Погребняки Оболонської ТГ.

Про це повідомили у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській області.

На гасіння пожежі було направлено Оболонську місцеву пожежну охорону та вогнеборців 8 державного пожежно-рятувального поста с. Семенівка.

О 09.25 пожежу дерев’яного перекриття приватного житлового будинку локалізовали на площі 2 кв. м, а о 09.37 ліквідовали.

Вогнеборці врятовали від знищення вогнем житловий будинок площею 52 кв. м.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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