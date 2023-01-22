Увійти в IT: курси, що безкоштовно допомагають з новою професією

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 194

З початком війни ситуація на ринку праці зазнала змін і багатьом довелось шукати новий напрям роботи. Багато хто замислився про те, аби змінити свою професію, особливий попит на IT та інші професії, що дозволяють віддалений формат роботи.

І водночас багато сервісів почали відкривати для українців вільний доступ до різноманітних курсів, лекцій, воркшопів, аби українцям було легше опанувати нову спеціальність. Бум безкоштовних курсів почався у березні минулого року, зараз їх вже менше, проте все одно є змога опанувати нові знання, що допоможуть у виборі або зміні професії. Частина пропозицій, яка була доступна протягом 2022 року, вже закрита. Проте багато хто ще залишив вільний доступ, а також з'являються й нові можливості.





RiverLab - освітній проєкт у Кременчуці від української продуктової IT-компанії, що базується у нашому місті. На сайті є інформація про освітній проєкт та форма реєстрації, за якою можна подати заявку на проходження безкоштовного навчання:

«Програма, спрямована на підвищення рівня розвитку IT-фахівців. Запускаємо безкоштовні курси, щоб випустити свідомих і підготовлених фахівців. Студенти, які успішно захищають випускний проєкт і проходять співбесіду, стають частиною дружньої команди Riversoft», — зазначено на сайті компанії.





Beetroot Academy, шведсько-українська ІТ-школа, зробила безкоштовний курс, що допомагає розібратися, у якому напрямі йти: «ІТ-професії. Знайомство». Він включає 5 напрямів, з якими можна познайомитись:

UI/UX дизайн, проджект-менеджмент, фронтенд-розробка, розробка на Python, тестування.





Prometheus — відома освітня платформа, що налічує понад 250 курсів. Частину з них можна пройти безкоштовно. Для цього потрібно у каталозі вибрати фільтр «Безкоштовні» в розділі «Ціна». Серед пропозицій щодо безкоштовного навчання — основи програмування, UI-розробки, англійська мова, менеджмент, маркетинг тощо.





Campster — освітня платформа з широким спектром курсів, серед яких програмування, копірайтинг, інтернет-маркетинг; графічний дизайн, мови тощо. Загалом, можна пройти майже 20 безкоштовних курсів. По закінченню видають безкоштовний сертифікат про навчання. Також, якщо у вас є певні знання з якогось предмета, але немає підтверджуючого сертифіката, можна скласти тест та отримати підтвердження своїх знань.





ITVDN — платформа, що пропонує навчання різноманітним мовам програмування — Java, PHP, Python, Node.js тощо.

«Ми хочемо допомогти усім, хто зараз залишився без роботи, познайомитися з програмуванням і сучасними технологіями», - зазначають автори.

До 1 лютого ви можете вивчати будь-який з курсів протягом 30 днів безоплатно. За цей час ви можете завантажити собі всі матеріали, проходити тестування та отримувати сертифікат, спілкуватися з іншими студентами на форумі.

Перед тим, як заповнювати заяву, потрібно зареєструватися на сайті (Авторизація у верхньому правому кутку), бо у заявці потрібно вказати ту електронну адресу, за якою ви зареєстровані. Заявки обробляються протягом доби.



SoftServe - ІТ-компанія, що займається консалтингом та надає послуги у сфері цифрових технологій. Вона пропонує кілька курсів для тих, хто хоче покращити навички з програмування та вже має певну базу.





SpaceLab - безкоштовні курси для українців з програмування (FrontEnd, BackEnd, Apps, UX/ UI тощо) з можливим працевлаштуванням до компанії-розробника ІТ продуктів AVADA MEDIA. Потрібно на сайті залишити заявку, до якої прикласти своє резюме.





Марафон Креативної Практики — це база онлайн-лекцій та майстер-класів, що містять дизайн, інтерфейси, фриланс, комунікації, копірайтинг тощо. Нові майстер-класи та кейс-стаді публікуються щовечора о 20:00. Марафон триватиме до нашої перемоги.





Школа онлайн-навчання RedCamp дала можливість українцям опанувати безкоштовно курс проєктний менеджмент. Це інтенсивний курс на два місяці, щодня потрібно приділяти 1-1,5 години. В кінці кожного тижня — перевірочні тести. Студенти, які бажають віддячити школі за навчання, можуть відправити кошти на рахунок ЗСУ. Курс уже завершився, але всі лекції опубліковані у вільному доступі. Тож курс відкритий для проходження у будь-який час, формат — відеоматеріали, статі та практичні завдання з прикладами виконання.





Навчально-консалтинговий центр SkillsUp відкрив безкоштовний доступ до відеоуроків без опції перевірки домашніх завдань та видачі сертифіката. Доступні такі курси як Основи SQL, основи проєктного менеджменту, експерт в управлінні проєктами, тестування ПЗ та забезпечення якості, керування персоналом (HR-менеджмент), побудова та розвиток персонального бренду, бізнес-аналіз в IT, аналітик даних.

Якщо під час навчання вам знадобиться допомога тренера або ви захочете отримати сертифікат, то ви можете звернутися до координатора щодо підключення цієї опції. Як отримати безкоштовний доступ до навчання:

Оберіть одну з навчальних програм.

Заповніть форму на сторінці навчальної програми.

При реєстрації обирайте варіант «В записі». В полі «Коментар» вкажіть «Безкоштовно».

Пошерьте цю інформацію з друзями і тим, кому це може бути корисно.





Мінцифри запустить безоплатний курс із криптограмотності, що дозволить українцям навчитися користуватися віртуальними активами. Програма курсу міститиме понад 100 годин теоретичної та практичної інформації. Теми:

Історія грошей та розвитку технології, блокчейн та першу в історії криптовалюту — біткоїн;

майнінг та алгоритми консенсусу Proof-of-Work й Proof-of-Stake;

Ethereum та смартконтракти;

холодні та гарячі криптогаманці;

обмін криптоактивів; централізовані (CEX) та децентралізовані біржі (DEX);

можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;

основи кібергігієни;

децентралізовані протоколи: як-от IPFS та Filecoin тощо.

Навчання проходитиме у форматі тренажера: Практична робота над конкретними кейсами на платформах партнерів.

Залучення експертів з різних продуктів та екосистем як співавторів до тем та завдань. Два формати: для самостійного навчання на платформі Дія.Цифрова освіта та, як факультатив у ЗВО.

Навчання стартує в лютому 2023 року. Щоб взяти участь, зареєструйтесь.



UA business Global — спільнота українських підприємців, що виходять на закордонні ринки. Проєкт створений для допомоги українському бізнесу розвиватися глобально в умовах війни. Тут проходять освітні лекції з експертами з питань просування, фінансування, логістики тощо. Створені тематичні клуби, де відбуваються регулярні розбори бізнес-кейсів у форматі мастермайндів. Куратори тематичних клубів — визнані у своїх сферах ментори-практики. Функціонують клуби «E-commerce» та «Sales & Marketing». У вільному доступі курси з продажів, наприклад, як працювати на ринку США, Австрії чи користуватись таргетованою рекламою.





Google, Digital Workshop надає безкоштовний доступ близько 20 безкоштовних онлайн-курсів та воркшопів для українців. Більшість з них невеликі, найбільш розгорнутий — курс «Основи цифрового маркетингу», який містить 26 модулів.







Coursera — це велетенська бібліотека навчальних курсів з різних дисциплін, створена викладачами Стенфордського університету. Coursera пропонує більш ніж 2500 курсів безкоштовно для всіх, а також проходження платних курсів на безплатній основі для біженців. Щоб потрапити на курс Coursera for Refugee, необхідно подати заявку на фінансову допомогу на кожен курс.

Відкрийте сторінку курсу, на який потрібно подати заявку.

Поряд з інформацією про фінансову допомогу натисніть «Дізнатись більше і подати заявку».

Заповніть та надішліть заявку на отримання фінансової допомоги.

Поки ви очікуєте на розгляд вашої заявки, ви можете відразу почати курс у режимі аудиту або безкоштовному режимі. Процес розгляду триває близько 15 днів. Коли ваш додаток буде розглянуто, ви отримаєте електронного листа, в якому буде вказано, було схвалено або відхилено. Проходження курсу безкоштовне, а от за сертифікат потрібно сплатити 49 доларів. З мінусів — відсутність матеріалів українською мовою.





EdX — англомовна платформа з вивчення більш ніж 30 дисциплін. До кожного курсу можна вибрати опцію безкоштовного прослуховування з умовою обмеженого доступу до матеріалів.





Alison — платформа, на якій розміщені понад 4 тисячі безкоштовних онлайн-курсів англійською мовою на різну тематику.





Знаєте інші можливості для безкоштовного навчання? Поділіться корисними ресурсами та досвідом у коментарях!