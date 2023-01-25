Вчора у Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання COVID-19

24 січня у Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.
Одужали 7 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що в Україні зафіксували перше зараження новим підвидом штаму «Омікрон» під назвою «Кракен».
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер