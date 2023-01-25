Вчора у Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання COVID-19

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 167

24 січня у Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

9 жінок віком від 19 до 74 років;

4 чоловіки віком від 24 до 53 років.

9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.

Одужали 7 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 414;

одужало - 26 626;

померло - 737.

Раніше ми писали, що в Україні зафіксували перше зараження новим підвидом штаму «Омікрон» під назвою «Кракен».