Головний рятувальник Кременчука Сергій Геращенко пішов з посади

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Начальник Кременчуцького районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, полковник Сергій Геращенко, звільнився зі своєї посади. Про це він особисто повідомив «Кременчуцькому Телеграфу».

Головний рятувальник Кременчуччини запевнив, що жодних конфліктів із вищим керівництвом не було. Рішення прийняв самостійно.

Причина його звільнення — стан здоров'я. Наразі він перебуває у лікарні, запевнив, що його життю нічого не загрожує.

На наше запитання, чим займатиметься надалі, полковник відповів, що поки що відпочине.

Хто очолить рятувальну службу Кременчуцького району, стане відомо днями. За словами Сергія Геращенка, наразі кандидатуру узгоджують у Києві.