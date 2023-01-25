Без насильств: як пройшла минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 200

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 24 січня, в смт Семенівка поблизу вулиці Ціолковського знайшли артилерійський снаряд часів минулих війн, калібру 152. Знищення відбудеться сьогодні, о 13.00.

Сьогодні вночі, 25 січня, у Кременчуці, на вулиці Євпропейська 62, о 3.35, сталася пожежа у квартирі на п’ятому поверсі. 73-річну власницю квартири за допомогою нош перенесли до карети швидкої допомоги, її госпіталізували до лікарні. Вогонь знищив телевізор, дерев'яну тумбу на якій він стояв, інші речі вжитку та закоптив квартиру. Пожежу ліквідували о 4.24. Причина виникнення пожежі встановлюється. На місці працювали 14 та 16 державні пожежно-рятувальні частини.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 3 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Трьох осіб затримали за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на жодну особу не склали адміністративних протоколів за домашнє насильство та керування автомобілем у нетверезому стані.