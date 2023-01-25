Кременчуцька РВА: повістки у громадських місцях вручають не з метою мобілізувати до ЗСУ, а для перевірки облікових даних

Останні дні у Кременчуці та районі розповсюджують панічні чутки про масове вручення чоловікам повісток на вулицях та блок-постах для їх мобілізації на військову службу
Кременчуком розповсюджуються панічні чутки щодо масового вручення чоловікам повісток до військкомату у громадських місцях для їх мобілізації на військову службу. Під час ранкового брифінгу журналісти спитали про це заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценка. Він уточнив інформацію у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та надав роз’яснення.
Варто додати, що через масову зміну місця постійного проживання внаслідок війни, багато вимушених переселенців з-поміж військовозобов’язаних не стали на військовий облік у ТЦК та СП за місцем фактичного проживання, що зобов’язані зробити згідно з вимогами закону. Масове вручення повісток у громадських місцях може бути пов’язане саме із завданням щодо постановки на військовий облік таких військовозобов’язаних у місцях їх фактичного проживання. До того, в умовах повномасштабної війни ТЦК та СП зобов’язаний мати повну та достовірну інформацію щодо військовозобов’язаних. Саме з цією метою і проводяться уточнення облікових даних.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер