Кременчуцька РВА: повістки у громадських місцях вручають не з метою мобілізувати до ЗСУ, а для перевірки облікових даних

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Топ новина, Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кременчуцька РВА: повістки у громадських місцях вручають не з метою мобілізувати до ЗСУ, а для перевірки облікових даних

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 1 863 Коментарів: 2

 

Останні дні у Кременчуці та районі розповсюджують панічні чутки про масове вручення чоловікам повісток на вулицях та блок-постах для їх мобілізації на військову службу

Кременчуком розповсюджуються панічні чутки щодо масового вручення чоловікам повісток до військкомату у громадських місцях для їх мобілізації на військову службу. Під час ранкового брифінгу журналісти спитали про це заступника начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценка. Він уточнив інформацію у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та надав роз’яснення.

— Було багато звернень, по району розсіювалася паніка стосовно того, що в будь-яких місцях чоловікам вручають повістки на мобілізацію військовослужбовці ТЦК та СП. Я хотів би наголосити на тому, що ці повістки вручаються у місцях, які не заборонені законодавством та що повістки бувають різних видів. Ті, що вручають, це повістки для того, щоб людина прийшла до ТЦК та СП (колишній військкомат — ред.) і звірила там свої облікові дані, які можуть змінитися… Це не повістки на мобілізацію — я це ще раз повторюю, — зазначив Артем Даценко.

Варто додати, що через масову зміну місця постійного проживання внаслідок війни, багато вимушених переселенців з-поміж військовозобов’язаних не стали на військовий облік у ТЦК та СП за місцем фактичного проживання, що зобов’язані зробити згідно з вимогами закону. Масове вручення повісток у громадських місцях може бути пов’язане саме із завданням щодо постановки на військовий облік таких військовозобов’язаних у місцях їх фактичного проживання. До того, в умовах повномасштабної війни ТЦК та СП зобов’язаний мати повну та достовірну інформацію щодо військовозобов’язаних. Саме з цією метою і проводяться уточнення облікових даних.

2
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА повістка військкомат мобілізація військовий облік
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

111
waxettio:
Сьогодні, 12:41

Да это стандартная отговорка/отписка.....


17 1
951
evil:
Сьогодні, 13:37

Якшо в жовтні 2022 після чотирьох тижнів медичних комісій та триденного стояння у безглуздих чергах у військоматі став на облік... Мені ще раз йти оновлювати дані? Тікі тому шо невідомо хто ходить по вулиці та в усі боки виписує повістки?


6 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх