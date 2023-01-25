У Кременчуці на коліях знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні, 25 січня, у Кременчуці, на коліях поблизу вулиці Свіштовська виявили тіло 55-річного чоловіка, якого, ймовірно, травмував потяг. Про це повідомляє Національна поліція Полтавщини.
Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) ККУ.
Наразі обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер