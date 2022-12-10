З Кременчука в одну з найгарячіших точок Сергій Радченко з БФ «Ми поряд» відправив авто

З Кременчука у «гарячу точку» відправився автомобіль, який передав благодійний фонд «Ми поряд». Керівник фонду та відомий боксер Сергій Радченко розповів журналістам, що авто Volkswagen T5 придбали за кошти компанії United Invest Team. Авто відправляється в окрему штурмову бригаду, направлення – «гаряча точка». Разом з автомобілем Сергій Радченко до військових відвіз спальні мішки, солодощі, які легко відкриваються та довго зберігаються, а також ковбасу від «Українських ковбас» та дезінфектори у медчастину. Завдяки партнерам з Польщі та Німеччини зібрали хлопцям та дівчатам необхідні речі.
Це вже друге авто від команди Сергія Радченка за останній місяць. До цього зібрали кошти на позашляховик. У планах є ще запити й не на один автомобіль, тому планують відкривати збір.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер