З Кременчука в одну з найгарячіших точок Сергій Радченко з БФ «Ми поряд» відправив авто

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 147

З Кременчука у «гарячу точку» відправився автомобіль, який передав благодійний фонд «Ми поряд». Керівник фонду та відомий боксер Сергій Радченко розповів журналістам, що авто Volkswagen T5 придбали за кошти компанії United Invest Team. Авто відправляється в окрему штурмову бригаду, направлення – «гаряча точка». Разом з автомобілем Сергій Радченко до військових відвіз спальні мішки, солодощі, які легко відкриваються та довго зберігаються, а також ковбасу від «Українських ковбас» та дезінфектори у медчастину. Завдяки партнерам з Польщі та Німеччини зібрали хлопцям та дівчатам необхідні речі.

- Дякую United Invest Team, що відгукнулися на запит й виділили кошти. Ми змогли придбати це авто з Балтики. Тут на місці привели його у такий «танк»: пофарбували й запустили на СТО, щоб був у бойовій готовності, - розповів Сергій Радченко.

Це вже друге авто від команди Сергія Радченка за останній місяць. До цього зібрали кошти на позашляховик. У планах є ще запити й не на один автомобіль, тому планують відкривати збір.

- Військові передають вітання та слів вдячності. Вони в один голос говорять, що 2/3 робить тил. Від них особисто дякую усім хто підтримує наших військових, - додав Сергій Радченко.